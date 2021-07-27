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УЗБЕКИСТАН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ «ПУТЕШЕСТВУЮ БЕЗ COVID-19»


09:40 28.07.2021

Лаборатории Узбекистана присоединились к приложению «Путешествую без COVID-19».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ЕАБР, сегодня сдать ПЦР-тест можно уже в 87 пунктах забора биоматериала. С полным перечнем ближайших пунктов пользователи могут ознакомиться в приложении.

Для въезжающих с территории Узбекистана в Россию использование приложения «Путешествую без COVID-19» станет обязательным с 1 сентября 2021 года. Соответствующее положение содержится в обновленном варианте распоряжения Правительства России от 16 марта 2020 года № 635-р (изменения внесены распоряжением от 20 июля 2021 года №1998-р). С этой же даты Приложение должны будут использовать прибывающие из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Туркменистана.

Сегодня «Путешествую без COVID-19» уже активно используется для въезда в Россию из стран-членов ЕЭАС: Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Пользователи скачали приложение более 530 000 раз и получили через него более 600 000 результатов ПЦР-тестов.

Приложение «Путешествую без COVID-19» разработано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР). Задача приложения — обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан между странами в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Цифровое решение снижает риск распространения заболевания и обеспечивает надежную систему контроля на межгосударственном уровне. При этом уникальность архитектуры такова, что при трансграничном информационном обмене не происходит передача персональных данных граждан. Все сведения остаются только на национальном уровне, где проводилось тестирование. Благодаря этому обработка персональных данных осуществляется исключительно в соответствии с национальными законодательствами.

Сдать анализы для их последующего отображения в приложении можно в 1942 пунктах в Армении (62 пункта), Беларуси (48 пунктов), России (1100 пунктов), Казахстане (424 пункта), Кыргызстане (144 пункта), Таджикистане (77 пункта) и Узбекистане (87 пунктов).

Приложение доступно для скачивания в App Store, Google Play и AppGallery (магазин приложений Huawei).
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