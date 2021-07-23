27 июля 2021 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Исполкома СНГ, члены Совета постпредов намерены обсудить семь вопросов. Среди них – проекты повесток дня заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут 14-15 октября в Минске.

Кроме того, на встрече будут рассмотрены предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств.

Постоянные полномочные представители заслушают информацию о выполнении Концепции председательства Республики Беларусь в СНГ по итогам первого полугодия нынешнего года.