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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПОСТПРЕДОВ СТРАН СНГ ПРОЙДЕТ 27 ИЮЛЯ В МИНСКЕ
12:53 26.07.2021
27 июля 2021 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Исполкома СНГ, члены Совета постпредов намерены обсудить семь вопросов. Среди них – проекты повесток дня заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут 14-15 октября в Минске.
Кроме того, на встрече будут рассмотрены предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств.
Постоянные полномочные представители заслушают информацию о выполнении Концепции председательства Республики Беларусь в СНГ по итогам первого полугодия нынешнего года.
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