Россельхознадзор с 26 июля 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов из Беларуси экспортером ОАО «ДОРОРС».

Как сообщает ведомство, при проведении карантинного фитосанитарного контроля свежих томатов, поступивших на территорию Российской Федерации из Беларуси в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений», выявлено 12 случаев обнаружения карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта – вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus).

Зараженную продукцию в Российскую Федерацию поставлял белорусский экспортер ОАО «ДОРОРС».

«В целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения карантинного объекта на территории РФ Россельхознадзор с 26 июля 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов из Республики Беларусь указанным экспортером. Мера будет действовать до проведения белорусской стороной расследований по данным обнаружениям и предоставления информации о проведенных мероприятиях в адрес российского ведомства», - говорится в сообщении Россельхознадзора.