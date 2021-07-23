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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ЗАПРЕТИЛ ВВОЗ В РОССИЮ СВЕЖИХ ТОМАТОВ ИЗ БЕЛАРУСИ ЭКСПОРТЕРОМ ОАО «ДОРОРС»
11:10 26.07.2021
Россельхознадзор с 26 июля 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов из Беларуси экспортером ОАО «ДОРОРС».
Как сообщает ведомство, при проведении карантинного фитосанитарного контроля свежих томатов, поступивших на территорию Российской Федерации из Беларуси в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений», выявлено 12 случаев обнаружения карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта – вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus).
Зараженную продукцию в Российскую Федерацию поставлял белорусский экспортер ОАО «ДОРОРС».
«В целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения карантинного объекта на территории РФ Россельхознадзор с 26 июля 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов из Республики Беларусь указанным экспортером. Мера будет действовать до проведения белорусской стороной расследований по данным обнаружениям и предоставления информации о проведенных мероприятиях в адрес российского ведомства», - говорится в сообщении Россельхознадзора.
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