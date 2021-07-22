21 июля состоялась встреча с участием министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева, заместителей министров сельского хозяйства Беларуси, Казахстана и Российской Федерации, глав железнодорожных операторов, операторов оптово-распределительных центров и крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает ЕЭК, в ходе встречи была подчеркнута значимость и существенный потенциал китайского рынка. Анонсирована возможность ускоренной контейнерной железнодорожной перевозки сельскохозяйственной продукции в Китай за 14 дней по тарифной ставке, конкурентной морской перевозке.

По итогам переговоров определены дальнейшие шаги по взаимодействию с Китаем, построению логистической цепочки доставки, увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции государств-членов ЕАЭС железнодорожным транспортом.

АО «РЖД Логистика» презентовало проект «Евразийский агроэкспресс», который обеспечит ускоренную доставку сельскохозяйственной продукции из Беларуси, Казахстана и Российской Федерации в Китай (Чэнду, Чунцин) и Узбекистан. Возможна доставка и замороженной продукции.

Для интегрированного управления проектом создана дирекция в форме автономной некоммерческой организации (АНО) «Евразийская Агрологистика». Участниками АНО уже стали АО «РЖД Логистика» (Российская Федерация), ООО «Бремино групп» (Беларусь), АО KTZ Express (Казахстан), АО «Славтранс-Сервис» (Российская Федерация).