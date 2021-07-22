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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
«ЕВРАЗИЙСКИЙ АГРОЭКСПРЕСС» БЫСТРО ДОСТАВИТ Ж/Д ТРАНСПОРТОМ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ ИЗ СТРАН ЕАЭС В КИТАЙ
15:38 22.07.2021
21 июля состоялась встреча с участием министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева, заместителей министров сельского хозяйства Беларуси, Казахстана и Российской Федерации, глав железнодорожных операторов, операторов оптово-распределительных центров и крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции.
Как сообщает ЕЭК, в ходе встречи была подчеркнута значимость и существенный потенциал китайского рынка. Анонсирована возможность ускоренной контейнерной железнодорожной перевозки сельскохозяйственной продукции в Китай за 14 дней по тарифной ставке, конкурентной морской перевозке.
По итогам переговоров определены дальнейшие шаги по взаимодействию с Китаем, построению логистической цепочки доставки, увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции государств-членов ЕАЭС железнодорожным транспортом.
АО «РЖД Логистика» презентовало проект «Евразийский агроэкспресс», который обеспечит ускоренную доставку сельскохозяйственной продукции из Беларуси, Казахстана и Российской Федерации в Китай (Чэнду, Чунцин) и Узбекистан. Возможна доставка и замороженной продукции.
Для интегрированного управления проектом создана дирекция в форме автономной некоммерческой организации (АНО) «Евразийская Агрологистика». Участниками АНО уже стали АО «РЖД Логистика» (Российская Федерация), ООО «Бремино групп» (Беларусь), АО KTZ Express (Казахстан), АО «Славтранс-Сервис» (Российская Федерация).
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