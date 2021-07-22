|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НАЦБАНК УКРАИНЫ ПОВЫСИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ ДО 8%
14:50 22.07.2021
Национальный банк принял решение о повышении учетной ставки до 8%. Об этом на брифинге сообщил председатель НБУ Кирилл Шевченко.
"Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых", - сказал Шевченко, которого цитирует Укринформ.
Нацбанк в июне принял решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5%. С 16 апреля НБУ повысил учетную ставку с 6,5% до 7,5%, а с 5 марта - с 6% до 6,5%. Учетная ставка в 6% действовала в Украине с июня 2020 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 22.07.2021
Курсы в банках
на 22.07.2021
Конвертация в банках
на 22.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте