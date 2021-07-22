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НАЦБАНК УКРАИНЫ ПОВЫСИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ ДО 8%

14:50 22.07.2021 Национальный банк принял решение о повышении учетной ставки до 8%. Об этом на брифинге сообщил председатель НБУ Кирилл Шевченко. "Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых", - сказал Шевченко, которого цитирует Укринформ. Нацбанк в июне принял решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5%. С 16 апреля НБУ повысил учетную ставку с 6,5% до 7,5%, а с 5 марта - с 6% до 6,5%. Учетная ставка в 6% действовала в Украине с июня 2020 года.