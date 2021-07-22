1 августа 2021 года вступает в силу протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, который был подписан главами государств ЕАЭС в октябре 2019 года.

Как сообщает ЕЭК, в соответствии с протоколом устанавливается возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.

Ранее использовать для их уплаты денежные средства, внесенные участником внешнеэкономической деятельности в виде авансового платежа, было невозможно. Это приводило к необходимости оформления плательщиками нескольких платежных поручений для уплаты каждого вида пошлин.

Использование нового подхода позволит списывать с авансовых платежей все виды таможенных и иных платежей.

Эти изменения позволят минимизировать финансовые и временны́е затраты участников внешнеэкономической деятельности и в целом упростят администрирование таможенными органами поступающих денежных средств.