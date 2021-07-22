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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЧЕТА АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СЧЕТ УПЛАТЫ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
12:55 22.07.2021
1 августа 2021 года вступает в силу протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, который был подписан главами государств ЕАЭС в октябре 2019 года.
Как сообщает ЕЭК, в соответствии с протоколом устанавливается возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.
Ранее использовать для их уплаты денежные средства, внесенные участником внешнеэкономической деятельности в виде авансового платежа, было невозможно. Это приводило к необходимости оформления плательщиками нескольких платежных поручений для уплаты каждого вида пошлин.
Использование нового подхода позволит списывать с авансовых платежей все виды таможенных и иных платежей.
Эти изменения позволят минимизировать финансовые и временны́е затраты участников внешнеэкономической деятельности и в целом упростят администрирование таможенными органами поступающих денежных средств.
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