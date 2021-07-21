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ЕЭК ПРОВЕЛА ПЕРВЫЕ ИМИТАЦИОННЫЕ БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ


11:48 22.07.2021

Евразийская экономическая комиссия совместно с Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой биржей в рамках работы по созданию общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза 21 июля провела первые имитационные биржевые торги нефтепродуктами.

Как сообщает ЕЭК, состоялось более 60 сделок с бензином и дизельным топливом.

В мероприятии участвовали представители уполномоченных органов и бизнес-сообщества стран евразийской «пятерки», в том числе министерства энергетики РФ, торговли и интеграции Казахстана, энергетики и промышленности Кыргызстана, концерн «Белнефтехим», биржевые площадки Беларуси и Казахстана (Белорусская универсальная товарная биржа, Биржа ЕТС и «Каспий»), а также нефтяные компании.

Этот пилотный проект, реализованный в соответствии с программой и планом мероприятий по формированию в Союзе общих рынков нефти и нефтепродуктов, которые утверждены Высшим Евразийским экономическим советом в декабре 2018 года для создания технологической основы функционирования общих рынков энергоресурсов.

До 1 января 2024 года в ЕАЭС должны быть приняты правила проведения биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами. Они будут включены в состав международного договора, в котором определят порядок взаимодействия участников биржевых торгов, операторов торгов и операторов систем транспортировки нефти и нефтепродуктов. Торговля на общем рынке будет осуществляться посредством заключения как биржевых, так и внебиржевых договоров.

«Потенциальный объем торговли нефтепродуктами исходя из общего товарооборота, который зафиксирован у нас в последние годы на уровне 2-2,5 млн тонн, составит ориентировочно 0,2-0,5 млн тонн, – подчеркнул директор департамента энергетики Евразийской экономической комиссии Вадим Закревский. – Этого достаточно, чтобы отработать ключевые механизмы. Нашими совместными усилиями, при поддержке органов власти и компаний государств Союза, будет создана технологическая основа организации и функционирования биржевых институтов, способствующих созданию конкурентной среды на создаваемых рынках».

Основной результат торговой сессии– практическая реализация биржевых механизмов в системе электронных торгов, проработка особенностей осуществления сделок, клиринга и определения рыночного уровня цен на энергоресурсы.

Создание общих рынков предусматривает биржевую торговлю как один из важнейших механизмов обеспечения конкурентной среды, а также расширения возможностей для использования рыночных механизмов ценообразования.

Участники имитационных торгов подтвердили намерение подготовить и запустить до 1 января 2024 года механизмы биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами.
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