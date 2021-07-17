Перспективные платежные инициативы и развитие трансграничных расчетов на евразийском пространстве обсудили члены экспертного совета по расчетам в национальных валютах государств-членов Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, заседание прошло в Банке России под руководством первого заместителя председателя ЦБ РФ Ксении Юдаевой.

Директор департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии Арман Хачатрян в своем выступлении отметил, что задачи расширения использования национальных валют в трансграничных расчетах и развития общего платежного пространства определены договором о ЕАЭС и отражены в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

«Для успешной реализации задач по формированию общего финансового рынка ЕАЭС считаю важным активизировать взаимодействие Комиссии и финансовых регуляторов стран Союза по вопросам развития платежно-расчетных отношений на евразийском пространстве. Необходимо обсудить перспективы разработки комплексных и целостных подходов к формированию интегрированной платежно-расчетной инфраструктуры с учетом цифровизации финансового сектора», - подчеркнул Арман Хачатрян.

На заседании были рассмотрены вопросы трансграничного развития платежной инфраструктуры и управления рисками при использовании виртуальных платежно-расчетных инструментов, а также представлена информация о результатах опроса субъектов бизнеса об эффективности трансграничных и международных платежных операций.

На следующем заседании экспертного совета планируется обсудить возможности применения цифровых финансовых технологий и использования цифровых валют в государствах-членах Союза, а также обменяться мнениями о перспективах формирования общего платежного пространства ЕАЭС.

В работе экспертного совета приняли участие представители национальных (центральных) банков государств-членов Союза, Евразийской экономической комиссии, а также академического и бизнес-сообщества.