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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС СОЗДАЕТСЯ ЕДИНЫЙ РЫНОК ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ


13:55 19.07.2021

Проект Правил регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств в Евразийском экономическом союзе обсужден на совещании руководителей профильных уполномоченных органов государств ЕАЭС под председательством министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктора Назаренко.

Как сообщает ЕЭК, результаты совещания позволяют говорить о скором создании в Союзе единого рынка ветеринарных препаратов.

Сторонам удалось снять разногласия по большинству последних спорных вопросов. Это означает, что проект единых наднациональных правил будет вынесен на дальнейшее рассмотрение органами Союза. Окончательное решение примет Совет ЕЭК.

«Сейчас, в соответствии с решением еще десятилетней давности, регистрация ветеринарных лекарственных препаратов осуществляется по национальным законодательствам государств нашего Союза, – отметил Виктор Назаренко. – Результаты такой регистрации взаимно признаются другими государствами-членами. Это дает право обращения ветеринарных лекарственных препаратов на таможенной территории ЕАЭС. Но практика применения этой нормы выявила ряд проблемных вопросов, негативно влияющих на рынок ветеринарных лекарственных средств Союза».

Принятие единых евразийских правил регулирования в этой сфере кардинально поменяет ситуацию.

Достигнув ряда концептуальных договоренностей, руководители уполномоченных органов стран ЕАЭС подчеркнули, что редакция отдельных положений соответствующего проекта решения Совета Комиссии будет дополнительно уточнена и согласована с экспертами сторон в ближайшее время.

В совещании приняли участие заместитель министра экономики Армении Тигран Габриелян, заместитель министра здравоохранения Армении Геворг Симонян, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь, заместитель председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Казахстана Гулжан Нуртазина, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
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