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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСЗАКУПОК


10:58 19.07.2021

Решением Совета Евразийской экономической комиссии 14 июля внесены изменения в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных закупок.

Как сообщает ЕЭК, в соответствии с поручением Евразийского межправительственного совета от 4 декабря 2020 года № 18 комиссия по итогам работы с уполномоченными органами и бизнесом государств Евразийского экономического союза приняла условия производства по товарам отрасли «автомобилестроение». При выполнении этих условий товар будет считаться произведенным в ЕАЭС. Условия производства предусматривают в том числе кооперационный принцип производства автокомпонентов.

Изменения также коснулись пункта 18 правил – закреплена необходимость предоставления сведений о количестве начисленных баллов за выполнение условий производства, а также указания даты окончания срока действия акта экспертизы для автоматического определения в евразийском реестре статуса реестровой записи, например, «активная запись» или «истек срок действия акта».

Помимо внесения изменений в приложение № 1 к правилам, комиссия на основании предложений государств ЕАЭС сформировала перечень продукции, для которой в последующем будет рассмотрена возможность разработки общих условий производства (после согласования со сторонами).

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, по мере готовности новые условия производства будут вноситься на рассмотрение Совета комиссии для их включения в приложение № 1. «Это будет определять фронт нашей совместной работы в будущем», – резюмировал министр.

Напомним, ранее решениями Совета комиссии от 23 апреля 2021 года № 46 и от 18 мая 2021 года № 55 приложение № 1 к правилам уже дополнено условиями производства по тракторам для сельского хозяйства и двум видам свинцовых аккумуляторов.
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