Евразийская экономическая комиссия сформировала реестр перспективных технологий, внедряемых на металлургических предприятиях стран Евразийского экономического союза для перехода на ресурсо- и энергосберегающие технологии и снижения техногенного воздействия на окружающую среду.

Как сообщает ЕЭК, реестр рассмотрен и поддержан представителями государств ЕАЭС на заседании экспертной группы по сотрудничеству в металлургической отрасли.

Реестр информирует производителей союзных государств о передовых разработках в сфере инновационных технологий в черной и цветной металлургии. Особое внимание в нем уделено зеленым технологиям, актуальность которых возросла в связи с мировым трендом по снижению негативного влияния производств на окружающую среду.

«По оценкам экспертов, внедрение инноваций в металлургии стран Союза и мира позволит снизить себестоимость стали на 8-12%, а также существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду. При этом исследования показывают, что существует прямая зависимость между уровнями кооперации и инновационного развития», – отметил заместитель директора департамента промышленной политики ЕЭК Георгий Арзуманян на заседании экспертной группы по развитию сотрудничества в черной металлургии в ЕАЭС.

В реестр, в частности, включена информация об опыте производства евразийскими металлургами горячебрикетированного железа по технологии Midrex, железа прямого восстановления на основе технологии ENERGIRON, информация об опыте внедрения технологий предварительно обожженных анодов, технологии RPA, аддитивных технологий, а также беспилотных грузоперевозок для оптимизации логистики в сфере производства и доставки металлопродукции.

Реестр размещен на сайте Евразийского экономического союза (Реестр). При поступлении от стран соответствующей информации этот документ будет обновляться.

Члены экспертной группы также обсудили ключевые вопросы инновационного развития металлургии, включая перспективные направления сотрудничества в сфере технологического развития и производства новых видов продукции, которая востребована в машиностроении, автомобилестроении, производстве сельскохозяйственной техники, железнодорожном транспорте и других отраслях экономики.

На заседании рассмотрен перечень перспективных направлений промышленного сотрудничества в сфере производства новых видов металлургических товаров, который сформирован по итогам анализа отраслевых стратегических документов государств Союза. Он включает автолистовые стали, высокопрочные конструкционные и трубные марки стали, металлы с порошковым покрытием, коррозионно-стойкие стали, транспортный металл.

«Создание новых видов продукции черной металлургии для нужд различных отраслей промышленности – это не только современное требование, но и вопрос конкурентоспособности евразийских производителей на внутреннем и внешних рынках», – резюмировал Георгий Арзуманян.

По итогам заседания достигнута договоренность о совместной работе по гармонизации национальных стандартов в области металлургии в соответствии с лучшим международным опытом и придании им статуса межгосударственных, а также создании новых межгосударственных стандартов на металлопродукцию.