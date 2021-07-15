Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о начале реализации проекта «Цифровое техническое регулирование Евразийского экономического союза».

Как сообщает ЕЭК, основная его цель – цифровизация процессов формирования обязательных требований к продукции, разработки техрегламентов и перечней международных и региональных стандартов в сфере технического регулирования. Это масштабный проект, по итогам которого будут оцифрованы более десяти тысяч документов.

«Проект «Цифровое техническое регулирование ЕАЭС» обеспечит цифровую трансформацию системы технического регулирования, в том числе реинжиниринг и цифровизацию процессов взаимодействия всех участников рынка», – подчеркнул министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ ЕЭК Гегам Варданян.

В частности, речь идет об изготовителях, экспортерах, импортерах, поставщиках, потребителях, органах, осуществляющих оценку соответствия, уполномоченных органах государств-членов Евразийского экономического союза по техническому регулированию, национальных органах по стандартизации, аккредитации и других организаций.

«Задачи этого цифрового проекта очень амбициозны – мы ожидаем, что он станет новым драйвером развития и интеграции в сфере технического регулирования, позволит вывести систему на принципиально новый уровень. Его реализация позволит ускорить создание и вывод на рынок новой продукции, отвечающей актуальным обязательным требованиям, сократить затраты на проведение процедур оценки соответствия и время разработки технических регламентов Союза», – отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

Проект будет реализован в три этапа: в 2021 году будет развернута работа, в 2022–2023 годах – разработана система сервисов, в 2023–2024 годах планируется наполнение, ввод наднационального компонента и сервисов в промышленную эксплуатацию. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств Комиссии.

Проект разработан в соответствии с Основными направлениями реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, утвержденными решением Высшего Евразийского экономического совета и механизмами реализации проектов в рамках цифровой повестки Союза.

В январе 2021 года принято решение о реализации проекта «Цифровое техническое регулирование ЕАЭС». Проект прорабатывается офисом управления инициатив ЕЭК совместно с блоками информатизации и технического регулирования, а также при активном участии заинтересованных органов и организаций государств ЕАЭС. Инициатором проекта является исследовательский центр «Международная торговля и интеграция».