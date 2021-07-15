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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СОЮЗ ХИМИКОВ УКРАИНЫ ПРОСИТ ОГРАНИЧИТЬ ИМПОРТ БЕЛОРУССКИХ УДОБРЕНИЙ


09:56 16.07.2021

Союз химиков Украины подал антидискриминационное заявление в Минэкономики относительно хлористого калия из Беларуси в интересах госпредприятия «Сумыхимпром» и Днепропетровского завода минеральных удобрений. Об этом в интервью изданию Hubs рассказал вице-президент Союза Игорь Гольченко.

По его словам, цель заявления — ограничить резкий рост дешевого импорта белорусских удобрений в Украину.

Игорь Гольченко напомнил, что белорусские госкомпании «Гродноазот» и «Белнефтехим» попали в Specially Designated Nationals List, санкционный список США. Это означает, что с ними отказываются работать американские компании и компании, у которых американское финансирование, долларовые платежи с европейскими компаниями также заблокированы.

«Все, что белорусские компании не могут продать на западные рынки, уже идет в Украину. С мая мы видим увеличение импорта удобрений из Беларуси. Белорусские производители в мае и июне уже ввезли на рынок вдвое больше удобрений КАС и NPK, чем в апреле. Причем цена на эти удобрения была значительно ниже европейской», отметил эксперт.

Сложившая ситуация ведет к возрастанию рисков сокращения украинских производств: двух украинских производителей фактически выдавливают с внутреннего рынка, делая цену на их товар заведомо завышенной и неконкурентной с белорусским аналогом.

"Поэтому еще 31 марта 2021 года мы подали антидискриминационное заявление по хлористому калию в интересах государственных "Сумыхимпром" и ДЗМУ. Мы просим ввести ограничения на импорт белорусских NP удобрений на том основании, что Беларусь нас дискриминирует по хлористому калию. Ограничения на ввоз белорусского NP позволят частично вернуть украинский рынок сложных удобрений украинским производителям. Эффект будет легко измеримым: по нашим расчетам "Сумыхимпром" и ДЗМУ будут загружены на 80% мощности, – считает И. Гольченко.

Ранее сообщалось, что Украина может ввести квоты на поставки минеральных удобрений. Весной Окружной административный суд Киева отменил решение Межведомственной комиссии по международной торговле, которое касается нецелесообразности введения импортных квот на минеральные удобрения.

Беларусь экспортировала азотных удобрений в Украину в 2020 году в объеме 75,35 тыс. т в пересчете на азот, а смешанных удобрений — 611,5 тыс. т на общую сумму $200 млн.
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