Государства – участники Содружества Независимых Государств намерены развивать сотрудничество в области телемедицины. Об этом говорилось на заседании рабочей группы по вопросам интеграции национальных систем электронного здравоохранения, которое прошло в Исполкоме СНГ в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщает Исполком СНГ, эксперты поделились опытом по развитию телемедицины в государствах – участниках СНГ. В ходе обсуждения было отмечено, что во всех странах имеется нормативная правовая база, регулирующая вопросы телемедицинского консультирования, используются современные технологии и специальное оборудование. Использование телемедицины позволяет оказывать консультативные медицинские услуги в тех районах, где у пациентов нет возможности получить помощь узких специалистов напрямую в медицинском учреждении, а также значительно сократить расходы на лечение, повысить качество диагностики и реализовать возможность удаленного мониторинга состояния здоровья. Это особенно важно для пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей.

В ходе дискуссии было отмечено, что в период пандемии COVID-19 возможности телемедицины подтвердили свою актуальность. Это, в первую очередь, использование телеконсилиумов, телемониторинга, телеконсультаций, ведение реестра, баз данных и ряд других возможностей.

По мнению экспертов, в рамках Содружества в сложных случаях будут востребованы консультация «врач-врач» между республиканскими научно-практическими медицинскими центрами. Технические и нормативные правовые основы данного взаимодействия есть у всех государств – участников СНГ.

Кроме того, на заседании обсудили проект модельного закона СНГ «О цифровом здравоохранении», который устанавливает правовые основы организации и оказания медицинской помощи с применением информационных технологий.

Представители Регионального содружества в области связи отметили, что в рамках СНГ на 2017-2021 годы определены стратегии и задачи развития информационно-коммуникационных технологий. Это электронное здравоохранение, инклюзивное ИКТ-образование, изменение климата, «умные» города и интернет-коммуникации. Одной из пяти региональных инициатив в текущем периоде стало развитие электронного здравоохранения для обеспечения здорового образа жизни и повышения благополучия для всех в любом возрасте. Цель инициативы – помочь государствам в разработке нормативных текстов, технических решений и специализированных программ обучения в области электронного здравоохранения (включая телемедицину) для предоставления населению улучшенных медицинских услуг за счет использования инфокоммуникаций.

С учетом состоявшегося обсуждения члены рабочей группы приняли решение разработать проект дорожной карты по развитию взаимодействия в области телемедицинских коммуникаций и провести очередное заседание в очном формате в сентябре в Минске.

В заседании приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Европейского регионального бюро ВОЗ, МПА СНГ, Евразийской экономической комиссии, Исполнительного комитета Регионального содружества в области связи и Исполнительного комитета Содружества.