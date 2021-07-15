В право ЕАЭС внесут изменения по оценке состояния конкуренции на цифровых рынках. Такое поручение Евразийской экономической комиссии и правительствам государств Евразийского экономического союза дал 14 июля Совет ЕЭК по итогам рассмотрения инициативы Российской Федерации о совершенствовании порядка оценки цифровых рынков, функционирующих на территориях государств ЕАЭС.

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, в фокусе внимания антимонопольных органов стран мира находятся вопросы определения как географических, так и продуктовых границ рынков. Однако с развитием цифровых рынков и усилением конкуренции на них возникают вопросы, касающиеся особенностей оценки состояния конкуренции на таких рынках.

«Традиционные подходы к определению географических границ товарных рынков в большей своей части подходят для классических товарных рынков. Их применение затруднено при оценке конкуренции на цифровых рынках, где, по сути, границы «размываются», – пояснил Арман Шаккалиев.

Как сообщает ЕЭК, в мае этого года коллегия ЕЭК одобрила и рекомендовала к применению антимонопольным органам стран ЕАЭС обзор «Конкурентное регулирование на цифровых рынках», подготовленный на основе анализа международного опыта, а также опыта стран «пятерки» по пресечению нарушений на цифровых рынках. В качестве одного из выводов в обзоре отмечено отсутствие однозначного понимания методов антимонопольного регулирования товарных рынков в условиях цифровой экономики.

На первом этапе комиссия совместно с экспертами стран выработает подходы по оценке состояния конкуренции на цифровых рынках, после чего подготовит и внесет соответствующие предложения по корректировке права Союза.