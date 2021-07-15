Совет Евразийской экономической комиссии с целью исключения противоречий в требованиях, предъявляемых к упакованной питьевой воде, принял изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Как сообщает ЕЭК, изменения позволят привести горизонтальный пищевой техрегламент в соответствие с требованиями техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», который вступил в силу 1 января 2019 года. Для этого техрегламента предусмотрен переходный период до 31 декабря 2021 года.

Изменения в том числе предполагают корректировку терминологии и классификации упакованных питьевых вод: природная минеральная вода, купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода – в соответствии с техрегламентом для упакованной питьевой воды, исключение микробиологических, гигиенических и радиационных показателей безопасности расфасованной питьевой воды, питьевой минеральной воды, установление отсылочной нормы на показатели безопасности для упакованных питьевых вод в техрегламенте для упакованной питьевой воды.

Вступление в силу принятых Советом ЕЭК изменений предусмотрено с 1 января 2022 года, то есть по завершении действия переходного периода техрегламента на упакованную питьевую воду.