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ПИЩЕВОЙ ТЕХРЕГЛАМЕНТ ПРИВЕДУТ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХРЕГЛАМЕНТА ЕАЭС ДЛЯ УПАКОВАННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ


12:59 15.07.2021

Совет Евразийской экономической комиссии с целью исключения противоречий в требованиях, предъявляемых к упакованной питьевой воде, принял изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Как сообщает ЕЭК, изменения позволят привести горизонтальный пищевой техрегламент в соответствие с требованиями техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», который вступил в силу 1 января 2019 года. Для этого техрегламента предусмотрен переходный период до 31 декабря 2021 года.

Изменения в том числе предполагают корректировку терминологии и классификации упакованных питьевых вод: природная минеральная вода, купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода – в соответствии с техрегламентом для упакованной питьевой воды, исключение микробиологических, гигиенических и радиационных показателей безопасности расфасованной питьевой воды, питьевой минеральной воды, установление отсылочной нормы на показатели безопасности для упакованных питьевых вод в техрегламенте для упакованной питьевой воды.

Вступление в силу принятых Советом ЕЭК изменений предусмотрено с 1 января 2022 года, то есть по завершении действия переходного периода техрегламента на упакованную питьевую воду.
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