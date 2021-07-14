Совет Евразийской экономической комиссии принял новую редакцию приложения № 15 к правилам надлежащей производственной практики (GMP).

Как сообщает ЕЭК, приложением устанавливаются новые, значительно расширенные подходы к валидации и квалификации производственных процессов. Впервые вводятся указания на возможность замены валидации непрерывной верификацией процесса производства, продолжающейся верификацией процесса производства либо верификацией (валидацией) отдельных стадий. Также производители смогут использовать гибридный подход к валидации процесса производства.

В результате изменений правила GMP будут синхронизированы с действующей европейской редакцией.

Новая редакция приложения к правилам GMP позволяет производителю подтвердить, что система или процесс производства хорошо им изучены, должным образом настроены и эксплуатируются, имеют надежную систему контроля качества продукции и обеспечивают выпуск продукции с заданными параметрами качества.