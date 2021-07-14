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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК УТВЕРДИЛА АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЕРЕЧНИ СТАНДАРТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ «О БЕЗОПАСНОСТИ АППАРАТОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ»


13:34 14.07.2021

Коллегия ЕЭК утвердила актуализированные перечни стандартов к техрегламенту «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».

Как сообщает ЕЭК, перечни стандартов подготовлены Евразийской экономической комиссией совместно с государственными органами стран Евразийского экономического союза при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества и учитывают в том числе новые версии межгосударственных стандартов, введенных в действие в государствах ЕАЭС.

Большая часть актуализированных стандартов разработана на основе региональных стандартов (EN). Таким образом, стандарты гармонизированы с международными нормами. Они устанавливают единые принципы к оценке соответствия аппаратов, работающих на газообразном топливе.

Перечень стандартов, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований техрегламента, включает 125 стандартов, из них: 65 межгосударственных стандартов, 14 государственных стандартов Беларуси, 1 национальный стандарт Казахстана и 45 национальных стандартов Российской Федерации.

В перечень стандартов на методы входят 122 стандарта, из них: 63 межгосударственных стандарта, 15 государственных стандартов Беларуси и 44 национальных стандарта Российской Федерации.

В целях адаптации к применению актуализированных перечней стандартов, а также аккредитации органов по оценке соответствия решение вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования.

Кроме того, в отношении отдельных межгосударственных и национальных стандартов Российской Федерации предусмотрен переходный период применения.
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