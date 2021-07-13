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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ ВНЕСУТ В ДОГОВОР О ТАМОЖЕННОМ КОДЕКСЕ ЕАЭС
11:53 14.07.2021
Коллегия Евразийской экономической комиссии 13 июля одобрила и направила на внутригосударственное согласование в государства Евразийского экономического союза проект протокола о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе Союза в сфере регулирования внешней электронной торговли.
Как сообщает ЕЭК, проект протокола определяет порядок и условия ввоза на таможенную территорию Союза товаров, приобретаемых физическими лицами на интернет-площадках, особенности их таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей, возможность отгрузки таких товаров с таможенного («бондового») склада, а также введение института оператора электронной торговли.
Итоги рассмотрения проекта в государствах ЕАЭС будут обсуждаться на площадке комиссии во втором полугодии 2021 года.
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