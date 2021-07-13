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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ВЫРОС ИНДЕКС ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ УКРАИНЫ – МИНЭКОНОМИКИ
13:58 13.07.2021
В Украине с начала года индекс инвестиционной привлекательности вырос с 2,4 до 2,84. Такие результаты исследования были представлены Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕBА), информирует пресс-служба Минэкономики.
"С начала года индекс инвестиционной привлекательности Украины вырос с 2,4 до 2,84", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Также исследование показало существенное улучшение настроений топ-менеджеров компаний, входящих в ЕBА, в частности 32% опрошенных считают, что инвестиционный климат улучшился за последние 6 месяцев.
"Европейская Бизнес Ассоциация проводит анализ инвестиционных настроений в Украине с 2008 года. Минэкономики заинтересовано в таком исследовании, поскольку вопрос улучшения инвестиционной привлекательности Украины и развития институциональных механизмов защиты прав инвесторов является одним из ключевых приоритетов правительства и Украины", - отметил первый заместитель министра экономики Владимир Гринюк.
Кроме того, министерство продолжает работу по реализации Закона Украины "Об индустриальных парках". Сейчас Минэкономики и профильный комитет парламента готовят комплексные изменения законодательства, направленные на создание дополнительных стимулов для резидентов и управляющих компаний индустриальных парков.
"Вопрос создания региональной сети индустриальных парков и предоставления государственной поддержки субъектам - одно из приоритетных направлений развития регионов. По состоянию на сегодня в Реестр уже включены 50 индустриальных парков. Однако только в 25 из них определены управляющие компании, а в 8 есть участники. Мы должны создать сеть индустриальных парков, существующих не только на бумаге. Это должен быть по-настоящему действенный инструмент привлечения инвестиций, социального и экономического развития", - добавил Гринюк.
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