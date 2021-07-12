Беларусь инструктирует мигрантов перед отправкой за границу. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушкаускас телеканалу LRT.

По его словам, нелегальным мигрантам объясняют, как вести себя на границе, пересекать ее, избавляться от документов и что говорить после поимки пограничниками, сообщает Telegram-канал DW Беларусь.

Анушкаускас также сказал, что Литва установила организаторов и исполнителей нелегальной миграции из Беларуси. Страна будет настаивать на их включении в санкционный список ЕС. Также санкции могут коснуться и авиакомпаний, которые стыковочными рейсами помогают в перевозке мигрантов.