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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СМОЛЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В РОССИЮ КРУПНОЙ ПАРТИИ КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ ИЗ БЕЛАРУСИ


16:02 12.07.2021

Около 700 тыс. пачек сигарет задержали таможенники в рамках работы мобильных групп в Краснинском районе Смоленской области.

Как сообщает Федеральная таможенная служба РФ, табачную продукцию без специальных российских акцизных марок перевозили в грузовике под видом овсяного печенья, произведенного в Беларуси.

Отправителем товара значилась фирма, зарегистрированная в Минске, получателем – смоленская фирма, а место разгрузки – Москва.

В ходе проведенного смоленскими таможенниками осмотра было установлено, что в грузовом отсеке автомобиля находятся коробки с табачной продукцией без специальных российских акцизных марок, документов на транспортировку сигарет водитель не представил. Автомобиль с грузом задержали и поместили на склад для досмотра.

В данном факте усматриваются признаки нарушения законодательства, связанного с перевозкой немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками.

В отношении партии товаров решение будет принято после проведения всего комплекса необходимых проверочных мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Кроме этого, таможенники выявили, что транспортное средство двигалось с подложным государственным регистрационным знаком на тягаче.

Вызванные таможенниками сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя протокол по ч.4 ст.12.2 КоАП РФ за управление транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками.
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