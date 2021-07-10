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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СМОЛЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В РОССИЮ КРУПНОЙ ПАРТИИ КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ ИЗ БЕЛАРУСИ
16:02 12.07.2021
Около 700 тыс. пачек сигарет задержали таможенники в рамках работы мобильных групп в Краснинском районе Смоленской области.
Как сообщает Федеральная таможенная служба РФ, табачную продукцию без специальных российских акцизных марок перевозили в грузовике под видом овсяного печенья, произведенного в Беларуси.
Отправителем товара значилась фирма, зарегистрированная в Минске, получателем – смоленская фирма, а место разгрузки – Москва.
В ходе проведенного смоленскими таможенниками осмотра было установлено, что в грузовом отсеке автомобиля находятся коробки с табачной продукцией без специальных российских акцизных марок, документов на транспортировку сигарет водитель не представил. Автомобиль с грузом задержали и поместили на склад для досмотра.
В данном факте усматриваются признаки нарушения законодательства, связанного с перевозкой немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками.
В отношении партии товаров решение будет принято после проведения всего комплекса необходимых проверочных мероприятий в соответствии с действующим законодательством.
Кроме этого, таможенники выявили, что транспортное средство двигалось с подложным государственным регистрационным знаком на тягаче.
Вызванные таможенниками сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя протокол по ч.4 ст.12.2 КоАП РФ за управление транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками.
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