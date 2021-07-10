Российская национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») запускает трансграничные переводы на карты на карты платежной системы БЕЛКАРТ (Беларусь).

Как сообщает пресс-служба российской системы, первыми среди российских банков такую услугу своим клиентам готовы предоставить Альфа-Банк, Банк Русский Стандарт, Сбербанк и Тинькофф, которые успешно реализовали на своей стороне все необходимые технологические процессы.

К приему переводов с «Мира» уже готовы карты двух крупнейших белорусских банков-эмитентов - Белагропромбанк и Беларусбанк.

«Беларусь входит в тройку стран, где россияне чаще всего расплачиваются «Миром». Благодаря межсистемной интеграции с Белкарт мы можем предложить держателям карт уже не только возможность расплачиваться за покупки и услуги и снимать наличные, но и выполнять трансграничные переводы по номеру карты. Для перевода не нужны длинные реквизиты счета и другие дополнительные данные, а провести операцию можно в дистанционных каналах обслуживания банков, без посещения офиса и ожидания в очереди, что особенно актуально сегодня. Средства на карту получателя поступают в течение нескольких минут после перевода. Кроме того, ПС «Мир» и банками-участниками установлены низкие тарифы, это позволит клиентам экономить на переводах до 3%», - отметил коммерческий директор НСПК (оператор платежной системы «Мир») Дмитрий Бувин.

Список участников платежных систем «Мир» и БЕЛКАРТ, предоставляющих возможность переводов по номеру карты, будет расширяться по мере развития проекта.