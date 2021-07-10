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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА СОБРАЛА ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ


12:50 12.07.2021

За первую неделю июля аграрии собрали 1,4 млн тонн зерна ранних зерновых и бобовых культур. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"В Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Полтавской областях аграрии начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, проведенную на площади 370 тыс. га (2% к прогнозу) при урожайности 37,1 ц/га, намолочен первый миллион (почти 1,4 млн тонн) зерна нового урожая", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В частности, озимого ячменя обмолочено 265 тыс. га (11% к прогнозу) при урожайности 39,3 ц/га, намолочено 1 млн тонн; озимой пшеницы обмолочено 103 тыс. га (2% к прогнозу) при урожайности 31,5 ц/га, намолочено 326 тыс. тонн.

Больше всего площадей обмолочено сельхозтоваропроизводителями Херсонской области - 20% к прогнозу при урожайности 33,4 ц/га, а самая высокая средняя урожайность в Полтавской области - 53,4 ц/га.

По прогнозам ученых, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2021 году достигнет 70,7 млн тонн и на 8,8% превысит прошлогодний показатель. В 2020 году в Украине собрано 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с 15,3 млн га; всего было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га.
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