Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, в государствах – членах ЕАЭС на конец мая 2021 года составила 1728,8 тысячи человек, или 1,9% численности рабочей силы.

Как сообщает ЕЭК, по сравнению с аналогичной датой 2020 года численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, по ЕАЭС сократилась на 29,5%.

По последним имеющимся данным в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ), уровень безработицы по ЕАЭС составил, по оценке, 6,0% численности рабочей силы (IV квартал 2020 года), в том числе в Армении – 16,0% (IV квартал 2020 года), Беларуси – 4,2% (I квартал 2021 года), Казахстане – 4,9% (I квартал 2021 года), Кыргызстане – 5,5% (2019 год), России – 5,6% (I квартал 2021 года).

В соответствии с определением МОТ безработными считаются лица в возрасте, принятом для измерения рабочей силы (в Армении и Беларуси – 15-74 лет, Казахстане, Кыргызстане и России – 15 лет и старше), которые не имели работы (доходного занятия), активно искали работу и были готовы приступить к ней в ближайшее время.