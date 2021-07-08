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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


БЕЗРАБОТИЦА В ЕАЭС СОКРАТИЛАСЬ НА 29,5%


12:07 09.07.2021

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, в государствах – членах ЕАЭС на конец мая 2021 года составила 1728,8 тысячи человек, или 1,9% численности рабочей силы.

Как сообщает ЕЭК, по сравнению с аналогичной датой 2020 года численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, по ЕАЭС сократилась на 29,5%.

По последним имеющимся данным в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ), уровень безработицы по ЕАЭС составил, по оценке, 6,0% численности рабочей силы (IV квартал 2020 года), в том числе в Армении – 16,0% (IV квартал 2020 года), Беларуси – 4,2% (I квартал 2021 года), Казахстане – 4,9% (I квартал 2021 года), Кыргызстане – 5,5% (2019 год), России – 5,6% (I квартал 2021 года).

В соответствии с определением МОТ безработными считаются лица в возрасте, принятом для измерения рабочей силы (в Армении и Беларуси – 15-74 лет, Казахстане, Кыргызстане и России – 15 лет и старше), которые не имели работы (доходного занятия), активно искали работу и были готовы приступить к ней в ближайшее время.
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