|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ЗА МЕСЯЦ УВЕЛИЧИЛА ТРАНСПОРТИРОВКУ НЕФТИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10%
10:13 09.07.2021
"Укртранснафта" в июне 2021 года транспортировало 1,2 млн тонн нефти, что на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты.
"Общий объем транспортировки нефти в июне 2021 года вырос по сравнению с июнем прошлого года на 10,5% - до 1,2 млн тонн. Возрос также транзит нефти трубопроводным транспортом по территории Украины на 8,9% - до 974,5 тыс. тонн. При этом объем транспортировки нефти на НПЗ Украины вырос на 17,3% - до 250 тыс. тонн нефти", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Объем транспортируемой нефти по результатам шести месяцев 2021 года составляет 7,1 млн тонн, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из них объем транспортировки нефти для НПЗ Украины в январе-июне 2021 года составляет 1,2 млн тонн (на 8,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 г.), а транзит - 5,9 млн тонн (на 2, 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.).
АО «Укртранснафта» в мае 2021 года транспортировало 1,3 млн тонн нефти, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В первом квартале 2021 года Укртранснафта транспортировала 3,5 млн тонн нефти, что на 13,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 08.07.2021
Курсы в банках
на 09.07.2021
Конвертация в банках
на 09.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте