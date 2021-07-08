"Укртранснафта" в июне 2021 года транспортировало 1,2 млн тонн нефти, что на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты.

"Общий объем транспортировки нефти в июне 2021 года вырос по сравнению с июнем прошлого года на 10,5% - до 1,2 млн тонн. Возрос также транзит нефти трубопроводным транспортом по территории Украины на 8,9% - до 974,5 тыс. тонн. При этом объем транспортировки нефти на НПЗ Украины вырос на 17,3% - до 250 тыс. тонн нефти", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Объем транспортируемой нефти по результатам шести месяцев 2021 года составляет 7,1 млн тонн, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из них объем транспортировки нефти для НПЗ Украины в январе-июне 2021 года составляет 1,2 млн тонн (на 8,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 г.), а транзит - 5,9 млн тонн (на 2, 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.).

АО «Укртранснафта» в мае 2021 года транспортировало 1,3 млн тонн нефти, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом квартале 2021 года Укртранснафта транспортировала 3,5 млн тонн нефти, что на 13,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.