Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что ситуация в Беларуси не повлияет на торговые отношения между Украиной и Литвой, для транзита есть альтернативы, в частности через страны ЕС. Об этом он заявил на совместной с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните пресс-конференции в Вильнюсе.

"Я убежден, что ситуация в Беларуси не скажется на двусторонних отношениях между нашими странами, в первую очередь с точки зрения дружеского отношения наших стран друг к другу. А во вторую очередь, конечно, всегда можно искать альтернативные пути для транзита, для логистики, они - через европейские страны, через ЕС", - сказал глава украинского правительства, которого цитирует Укринформ.

Шмыгаль заверил, что на пути развития сотрудничества между Украиной и Литвой нет ни физических, ни политических преград.

По его словам, в этом году ожидается возвращение к докарантинным объемам товарооборота между странами на уровне 1,5 млрд долл. США.

"Товарооборот и товаров, и услуг между Украиной и Литвой в 2019 году превышал 1,5 млрд долларов. Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году он не сильно уменьшился - чуть больше 1,3 млрд долл. В этом году мы имеем перспективу вернуть товарооборот в сумме 1,5 млрд (долларов - ред.)", - отметил премьер-министр Украины.

7-8 июля в Вильнюсе (Литва) проходит Международная конференции по вопросам реформ в Украине.

Конференция была основана в 2017 году в Лондоне как формат объединения усилий партнеров и друзей Украины. Участники форума обсуждают ситуацию в стране и определяют оценку демократических трансформаций и реформ, которые происходят с 2014 года. Конференция созывалась после этого в 2018 году в Копенгагене, а также в 2019 году в Торонто.

В среду президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает по результатам этого года выйти в показателях двусторонней торговли товарами и услугами между Украиной и Литвой на уровень, который был до пандемии COVID-19.