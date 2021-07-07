По итогам второго квартала 2021 года обновлены суверенные кредитные рейтинги стран Евразийского экономического союза, а также их позиции в Индексе трансформации Бертельcманна.

Индекс трансформации Бертельсманна оценивает эффективность развивающихся стран и стран с переходной экономикой по формированию демократических институтов и рыночной экономики. Рейтинг публикуется один раз в два года. В рейтинге 2020 года представлено 137 государств мира, все страны разделены на семь регионов.

Как сообщает ЕЭК, наиболее высокую позицию среди государств ЕАЭС по индексу экономической трансформации занимает Армения (43-е место), далее – Российская Федерация (50-е место), Казахстан (54-е место), Кыргызстан (66-е место) и Беларусь (74-е место).

По сравнению с рейтингом 2018 года три государства ЕАЭС улучшили свои позиции по индексу экономической трансформации (Армения, Беларусь, Казахстан), при этом наиболее значительное улучшение продемонстрировал Казахстан (+10 позиций).

Во втором квартале 2021 года рейтинговое агентство Fitch опубликовало суверенный кредитный рейтинг Республики Беларусь. Агентство подтвердило кредитный рейтинг страны в иностранной валюте на уровне «В», прогноз – негативный.

Рейтинг страны учитывает, с одной стороны, такие позитивные факторы, как высокий доход на душу населения, улучшение качества проводимой экономической политики, а также хорошую историю погашения долга, с другой стороны, такие отрицательные факторы, как слабые валютные резервы, сдержанные перспективы экономического роста и другие.

Агентство Moody’s также подтвердило кредитные рейтинги Республики Беларусь (В3, прогноз – стабильный), Кыргызской Республики (B2, прогноз – негативный) и Российской Федерации (Baa3, прогноз – стабильный).