Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис положительно оценил усилия Украины на пути к подписанию соглашения АСАА с Евросоюзом (так называемого промышленного безвиза) и обратил внимание на объем внедрения стандартов ЕС для пищевых продуктов в Украине. Об этом он заявил на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе (Литва).

"Мы достигаем хорошего прогресса по оценке готовности Украины к обсуждению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции... В Украине это известно как "Промышленный безвиз", мы это называем ACAA", - сказал представитель ЕК, которого цитирует Укринформ.

Он отметил, что это соглашение значительно облегчит доступ украинских продуктов на рынок ЕС.

По его словам, еще есть над чем работать перед началом переговоров, но Украина "уже приложила много усилий для соответствия европейским стандартам и положениям".

Вице-президент Еврокомиссии также отметил, что Украина находится на пути к присоединению к Конвенции о процедуре общего транзита.

"Как только это будет сделано, эта облегченная процедура и меньшее время ожидания на таможне поможет непосредственно компаниям и клиентам как в ЕС, так и в Украине", - акцентировал Домбровскис.

Чиновник также обратил внимание, что Украина внедрила около 80% законодательства ЕС о безопасности пищевых продуктов и 45% законодательства о животных, в сфере здравоохранения и благосостояния.

"Это очень хорошие новости, и это открывает путь к прогрессу в аграрной сфере", - подчеркнул вице-президент ЕК.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 17 февраля, что Украина надеется в этом году подписать с Европейским Союзом соглашение относительно "промышленного безвиза", который предоставит широкие возможности для малого и среднего бизнеса.

В конце октября прошлого года начала работу предыдущая оценочная миссия ЕС относительно готовности инфраструктуры качества Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (соглашение АСАА, «Промышленный безвиз»).

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС предусматривает перспективу заключения соглашения относительно «промышленного безвиза». Ранее в правительстве заявляли, что потенциально ACAA может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения, облегчив торговлю и подняв имидж украинской продукции на глобальных рынках.