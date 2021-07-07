ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ВНЕДРИЛА ОКОЛО 80% НОРМ ЕС О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ


15:58 08.07.2021

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис положительно оценил усилия Украины на пути к подписанию соглашения АСАА с Евросоюзом (так называемого промышленного безвиза) и обратил внимание на объем внедрения стандартов ЕС для пищевых продуктов в Украине. Об этом он заявил на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе (Литва).

"Мы достигаем хорошего прогресса по оценке готовности Украины к обсуждению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции... В Украине это известно как "Промышленный безвиз", мы это называем ACAA", - сказал представитель ЕК, которого цитирует Укринформ.

Он отметил, что это соглашение значительно облегчит доступ украинских продуктов на рынок ЕС.

По его словам, еще есть над чем работать перед началом переговоров, но Украина "уже приложила много усилий для соответствия европейским стандартам и положениям".

Вице-президент Еврокомиссии также отметил, что Украина находится на пути к присоединению к Конвенции о процедуре общего транзита.

"Как только это будет сделано, эта облегченная процедура и меньшее время ожидания на таможне поможет непосредственно компаниям и клиентам как в ЕС, так и в Украине", - акцентировал Домбровскис.

Чиновник также обратил внимание, что Украина внедрила около 80% законодательства ЕС о безопасности пищевых продуктов и 45% законодательства о животных, в сфере здравоохранения и благосостояния.

"Это очень хорошие новости, и это открывает путь к прогрессу в аграрной сфере", - подчеркнул вице-президент ЕК.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 17 февраля, что Украина надеется в этом году подписать с Европейским Союзом соглашение относительно "промышленного безвиза", который предоставит широкие возможности для малого и среднего бизнеса.

В конце октября прошлого года начала работу предыдущая оценочная миссия ЕС относительно готовности инфраструктуры качества Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (соглашение АСАА, «Промышленный безвиз»).

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС предусматривает перспективу заключения соглашения относительно «промышленного безвиза». Ранее в правительстве заявляли, что потенциально ACAA может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения, облегчив торговлю и подняв имидж украинской продукции на глобальных рынках.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2021
валюта курс
EUR 3.0223
USD 2.5552
RUB 3.4495
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0223 +0.0188
USD 2.5552 +0.0212
RUB 3.4495 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0580 3.0660
USD 2.5870 2.5930
RUB 3.4420 3.4520
подробнее

Конвертация в банках
на 08.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1850
EUR/RUB 88.6000 89.0500
USD/RUB 75.0000 75.3800
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте