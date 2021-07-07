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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК РАССМАТРИВАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ О НАРУШЕНИИ БЕЛОРУССКИМИ КОМПАНИЯМИ ПРАВИЛ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЕАЭС


11:48 08.07.2021

Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии принял к рассмотрению два заявления российского Общества с ограниченной ответственностью «Орими» о нарушении общих правил конкуренции на трансграничном рынке ЕАЭС (пункт 2 статьи 76 договора о ЕАЭС –недобросовестная конкуренция).

Как сообщает ЕЭК, согласно жалобе, белорусские компании скопировали дизайн упаковки и выпустили в оборот чай торговых марок Greenfield и TESS», правообладателем которых является заявитель.

По словам директора антимонопольного департамента ЕЭК Алексея Сушкевича, заявления будут рассмотрены с учетом процедуры предварительного урегулирования спора – разработки и выдачи проекта предложений.

«В случае согласования предложений белорусскими компаниями будут реализованы меры, которые позволят урегулировать конфликт и восстановить конкуренцию на рынке ЕАЭС. Однако если предложения не будут согласованы и механизм «мягкого регулирования» останется не реализованным, мы в соответствии с Порядком рассмотрения заявлений о нарушении общих правил конкуренции примем соответствующее процессуальное решение», – отметил руководитель антимонопольного департамента.

В соответствии с указанным порядком при подтверждении факта нарушения правил конкуренции департамент антимонопольного регулирования ЕЭК проводит расследование либо передаёт материалы в уполномоченные органы стран ЕАЭС. В случае если факт нарушения не будет подтвержден, департамент примет решение об отсутствии оснований для проведения расследования.

Предложение – механизм «мягкого регулирования», направленный на пресечение нарушений общих правил конкуренции без наказания должностных и юридических лиц, которые ограничили конкуренцию на трансграничных рынках. Действует он так: если выявлены признаки нарушения общих правил конкуренции, ЕЭК в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня регистрации заявления (материалов) в комиссии, разрабатывает проект предложения по устранению этого нарушения. Проект направляется на согласование в уполномоченные органы стран Союза и заявителю, если таковой имеется, а также в порядке информирования лицу, чьи действия привели к этому нарушению.
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