Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение применить триггерную защитную меру в отношении ряда видов товаров, ввозимых из Вьетнама по нулевой ставке таможенной пошлины в соответствии с соглашением о свободной торговле.

Как сообщает ЕЭК, решение коснется женских костюмов, платьев и юбок (коды ТН ВЭД 6104 41 000 0, 6104 42 000 0, 6104 43 000 0, 6104 44 000 0, 6104 49 000 0, 6204 41 000 0, 6204 42 000 0, 6204 43 000 0, 6204 44 000 0, 6204 49 100 0 и 6204 49 900 0), а также трикотажных изделий, пуловеров, жилетов и кардиганов (код ТН ВЭД 6110).

Триггерная защитная мера предполагает возвращение стандартной ставки пошлины ЕТТ ЕАЭС в связи с превышением объемов импорта в прошлом году по сравнению с установленным уровнем. Таким образом, в отношении рассматриваемой продукции будут уплачиваться ввозные таможенные пошлины в размере, соответствующем 1,5-2,2 евро за килограмм в зависимости от вида товара.

«Вьетнамским поставщикам предоставлены серьезные возможности поставок продукции на рынок Евразийского экономического союза. Но по ряду чувствительных видов товаров определены ограничения по объемам, - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. – Сейчас мы фиксируем значительное превышение установленных уровней, а это может негативно сказаться на рабочих местах. Такие факты требуют реагирования, надеемся, что вьетнамская сторона вернется к согласованным объемам торговли».

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования. Срок действия меры составит шесть месяцев.

С конца 2016 года успешно работает первая зона свободной торговли с Социалистической Республикой Вьетнам. Уже через год после вступления соглашения в силу товарооборот между странами ЕАЭС и Вьетнамом увеличился на 36,7%. За 2020 год торговля с Вьетнамом выросла на 11,7% по сравнению с 2019 годом и составила 6,25 млрд долларов США. При этом экспорт увеличился почти на 30%.