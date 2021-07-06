С 7 июля 2021 года вступают в силу изменения законодательства Евразийского экономического союза, касающиеся внесения в список карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов трех вирусов: вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus), вируса коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV) и вируса пятнистого увядания томата (Tomato spotted wilt virus (TSWV)).

Новые требования прописаны в решении Совета Евразийской экономической комиссии № 54 от 18 мая 2021 года.

Как сообщает Россельхознадзор, изменения касаются трех категорий продукции (семян, саженцев и плодов овощей) и конкретизированы по определенным видам растений. С подробностями относительно вступающих в силу требований можно ознакомиться здесь (в приложении – требования).

Вирусы коричневой морщинистости плодов томатов, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино из-за очень быстрого распространения и агрессивности представляют серьезный риск для отечественного агропромышленного комплекса.

Подведомственным Службе ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» проведены анализы фитосанитарных рисков по этим вредным организмам и предоставлено научное обоснование необходимости их регулирования на плодах, семенах и посадочном материале.

Учитывая их серьезную вредоносность, Россельхознадзор 7 июля 2020 года инициировал их внесение в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС, для этого ведомство обратилось в Евразийскую экономическую комиссию. С 27 июля 2020 года в качестве временной карантинной фитосанитарной меры Служба ввела требование об обеспечении отсутствия вирусов в семенах, рассаде и плодах томата и перца, поступающих в Россию из стран-экспортеров.

Вирус коричневой морщинистости плодов томата распространяется с плодами, семенами и рассадой пасленовых (снижение урожайности на 70-80%, в отдельных случаях полная потеря урожая в теплице). Распространение данного вируса в тепличных хозяйствах России может полностью нивелировать многомиллионные субсидии государства в тепличное овощеводство России.

Вирус пятнистого увядания томатов при сильном заражении может вызывать полное отмирание растений – хозяев и значительные потери урожая (80 и более процентов). При этом по разным научным оценкам, вирус способен заразить от 200 до 900 видов растений.

При заражении вирусом мозаики пепино от 5 до 25% площадей предприятий, занимающихся промышленным производством томатов, прямые потери могут быть на уровне приблизительно от 876,4 млн рублей до 4,52 млрд рублей.