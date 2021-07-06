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ВСТУПИЛ В СИЛУ ТЕХРЕГЛАМЕНТ ЕАЭС НА МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ


17:07 06.07.2021

Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов» вступил в силу 1 июля 2021 года.

Как сообщает ЕЭК, документ был принят Советом ЕЭК 23 декабря 2020 года. Он устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов при проектировании (включая инженерные изыскания), строительстве (реконструкции), эксплуатации (приемке и вводе в эксплуатацию, консервации), утилизации (ликвидации), а также правила оценки их соответствия.

В техрегламенте магистральный трубопровод рассматривается как единый производственно-технологический комплекс, состоящий из взаимосвязанных объектов и сооружений и предназначенный для транспортировки жидких или газообразных углеводородов.

Требования техрегламента не распространяются на объекты: введенные в эксплуатацию до даты вступления техрегламента в силу; строительство (реконструкция) которых осуществляется в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до даты вступления техрегламента в силу; разрешение на строительство (реконструкцию) которых подано до даты вступления техрегламента в силу.

Обязательные требования к магистральным трубопроводам основываются на требованиях действующих нормативных документов государств Союза, а также учитывают анализ актов международных систем технического регулирования.

Решением коллегии ЕЭК от 6 апреля 2021 года № 39 установлены переходные положения, предусматривающие, что с 1 июля 2023 года не допускается разработка, утверждение и государственная экспертиза проектной документации на объекты магистрального трубопровода для транспортирования жидких и газообразных углеводородов, не отвечающей требованиям техрегламента.

Не требуется переоформление проектной документации, разработанной и утвержденной, а также прошедшей процедуру государственной экспертизы до вступления в силу техрегламента.
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