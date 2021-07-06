|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ВСТУПИЛ В СИЛУ ТЕХРЕГЛАМЕНТ ЕАЭС НА МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
17:07 06.07.2021
Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов» вступил в силу 1 июля 2021 года.
Как сообщает ЕЭК, документ был принят Советом ЕЭК 23 декабря 2020 года. Он устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов при проектировании (включая инженерные изыскания), строительстве (реконструкции), эксплуатации (приемке и вводе в эксплуатацию, консервации), утилизации (ликвидации), а также правила оценки их соответствия.
В техрегламенте магистральный трубопровод рассматривается как единый производственно-технологический комплекс, состоящий из взаимосвязанных объектов и сооружений и предназначенный для транспортировки жидких или газообразных углеводородов.
Требования техрегламента не распространяются на объекты: введенные в эксплуатацию до даты вступления техрегламента в силу; строительство (реконструкция) которых осуществляется в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до даты вступления техрегламента в силу; разрешение на строительство (реконструкцию) которых подано до даты вступления техрегламента в силу.
Обязательные требования к магистральным трубопроводам основываются на требованиях действующих нормативных документов государств Союза, а также учитывают анализ актов международных систем технического регулирования.
Решением коллегии ЕЭК от 6 апреля 2021 года № 39 установлены переходные положения, предусматривающие, что с 1 июля 2023 года не допускается разработка, утверждение и государственная экспертиза проектной документации на объекты магистрального трубопровода для транспортирования жидких и газообразных углеводородов, не отвечающей требованиям техрегламента.
Не требуется переоформление проектной документации, разработанной и утвержденной, а также прошедшей процедуру государственной экспертизы до вступления в силу техрегламента.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 06.07.2021
Курсы в банках
на 06.07.2021
Конвертация в банках
на 06.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте