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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ В ИЮНЕ ВЫРОСЛИ ДО $28,36 МЛРД – НАЦБАНК


15:51 06.07.2021

Международные резервы Украины за июнь 2021 года увеличились на 2% до 28,358 млрд долларов США (в эквиваленте). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По состоянию на 1 июля 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 357,7 млн долл. США (в эквиваленте). В июне они выросли на 2% благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и интервенциям Национального банка, которые компенсировали погашение внешних и внутренних обязательств государства", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В целом динамику резервов в течение июня определяли следующие факторы. Во-первых, операции по управлению государственным долгом.

Валютные поступления в пользу правительства составляли 1095 млн долл. США (в эквиваленте), в том числе 726,3 млн долл. США (в эквиваленте) - от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 995,6 млн долл. США (в эквиваленте). Из этой суммы 848 млн долл. США (в эквиваленте) были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, 80,1 млн долл. США - на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), а остальные - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Кроме того, в июне Национальный банк уплатил 2,3 млн долл. США (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда;

Во-вторых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

Большую часть июня на межбанковском валютном рынке предложение валюты превосходило спрос, в частности вследствие роста интереса нерезидентов к ОВГЗ, и активизацию экспортеров. Это позволило Национальному банку пополнить резервы на 682,8 млн долл. США. В отдельные дни месяца регулятор сглаживал чрезмерные колебания гривни, которые толкали национальную валюту в сторону снижения, продав 99,5 млн долл. США.

В общей сложности, по итогам июня, чистая покупка валюты Национальным банком на валютном рынке составила 583,3 млн долл. США.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 180,8 млн долл. США (в эквиваленте).

Международные резервы Украины в мае сократились на 0,6% и на 1 июня составили 27,8399 млрд долл. США (в эквиваленте).

По состоянию на 1 января 2021 года международные резервы Украины составляли 29,133 млрд долл. США (в эквиваленте).
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