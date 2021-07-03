Украина рассматривает вопрос диверсификации поставок топлива и удобрений, чтобы избавиться от рычага влияния со стороны Беларуси, которая по некоторым позициям имеет почти монопольное положение на украинском рынке. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами в рамках форума "Украина 30. Международная политика".

"Сейчас, к сожалению, так сложилось исторически, что мы стали потребителем топлива из Беларуси, по некоторым позициям почти монопольное положение. Я считаю, что эту ситуацию надо исправлять. Мы не можем полагаться на Беларусь под руководством Александра Лукашенко. Мы не можем позволить себе иметь какой-либо рычаг влияния на Украину, поэтому нам нужно диверсифицировать эти поставки", - сказал Кулеба, которого цитирует Укринформ.

Он добавил, что украинская сторона на государственном уровне думает, чем заменить белорусские топливо и удобрения. В то же время министр отметил, что продажа топлива Украине является важной составляющей экономики Беларуси.

"Поэтому Александр Лукашенко сейчас и не стреляет себе в ногу, пытаясь как-то использовать этот рычаг. Но риск есть, мы должны его учитывать. Я за то, чтобы у нас были диверсифицированные поставки, чтобы мы не зависели от Беларуси или любой другой страны", - резюмировал глава украинской дипломатии.

Лукашенко заявил 2 июля, что поручил пограничным войскам Беларуси полностью перекрыть границу с Украиной. Он мотивировал это тем, что якобы в Беларусь из Украины поступает "огромное количество оружия".