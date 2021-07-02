Украина официально вышла из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей. Об этом сообщает Укринформ.

Выход из соглашения предусмотрен Законом Украины № 1551-IX, обнародованным в "Голосе Украины" 3 июля. В документе сказано, что он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Соглашение об основных направлениях сотрудничества государств - участников СНГ в области защиты прав потребителей было заключено 25 января 2000 года в Москве и ратифицировано законом от 7 марта 2002 года.

Закон о выходе Украины из этого соглашения президент Владимир Зеленский подписал 15 июня.

Как сообщалось, принципиальное решение о выходе Украины из СНГ было принято в марте 2014 года. В 2019-м Украина окончательно завершила процедуру выхода из координационных органов СНГ.