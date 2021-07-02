|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СНЯЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ С ЧЕТЫРЕХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
09:06 05.07.2021
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 3 июля 2021 года отменила временные ограничения на поставки в Россию продукции с четырех белорусских предприятий. Решение принято по итогам телефонных переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Александром Субботиным
Как сообщает Россельхознадзор, с учетом гарантии белорусской стороны и предоставленных материалов принято решение об отмене временных ограничений на поставки в Россию продукции следующих предприятий: ОАО «Молоко» (производственный цех Новолукомль); ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат»; ЗАО Агрокомбинат «Заря» и «Производственная площадка при д. Дворище» ОАО «Агрокомбинат Дзержинский».
Продукция с этих предприятий должна быть выработана с 3 июля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 02.07.2021
Курсы в банках
на 05.07.2021
Конвертация в банках
на 05.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте