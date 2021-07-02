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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СНЯЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ С ЧЕТЫРЕХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ


09:06 05.07.2021

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 3 июля 2021 года отменила временные ограничения на поставки в Россию продукции с четырех белорусских предприятий. Решение принято по итогам телефонных переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Александром Субботиным

Как сообщает Россельхознадзор, с учетом гарантии белорусской стороны и предоставленных материалов принято решение об отмене временных ограничений на поставки в Россию продукции следующих предприятий: ОАО «Молоко» (производственный цех Новолукомль); ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат»; ЗАО Агрокомбинат «Заря» и «Производственная площадка при д. Дворище» ОАО «Агрокомбинат Дзержинский».

Продукция с этих предприятий должна быть выработана с 3 июля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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