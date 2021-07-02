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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СОВЕТ ЕАБР УТВЕРДИЛ СТРАТЕГИЮ БАНКА ДО 2026 ГОДА


17:59 02.07.2021

На заседании Совета Евразийского банка развития (ЕАБР) под председательством премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина утверждена Стратегия ЕАБР на 2022-2026 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, в предстоящий период банк сфокусируется на реализации трансграничных инвестиционных проектов с интеграционным эффектом. Совокупный объем инвестиций Банка за пятилетний период составит $ 10,9 млрд.

Усилия ЕАБР будут направлены на реализацию таких крупных инвестиционных проектов, как транспортно-цифровой коридор «Европа-Западный Китай», единая товаропроводящая сеть ЕАЭС+ и водно-энергетический комплекс Центральной Азии.

Планируется разработка отдельных стратегий по каждой из стран — участниц банка с учетом макроэкономических характеристик региона. В целях устойчивого развития ЕАБР расширит проектную деятельность в странах миноритарных акционеров, доведя совокупный размер инвестиций в Армении, Кыргызстане и Таджикистане до $500 млн.

Одним из приоритетных направлений работы ЕАБР станет дальнейшее развитие цифровых компетенций и инфраструктуры в рамках формирования Единого цифрового пространства ЕАЭС+. Для реализации поставленных задач в июне 2020 года в Банке создан Фонд цифровых инициатив, который прорабатывает около 20 проектов. Первым реализованным проектом Фонда стало мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» для верификации на межгосударственном уровне данных о ПЦР-тестировании приезжающих.

К 2027 году ЕАБР намерен стать лидером по инициированию, структурированию и организации финансирования новых проектов в регионе с участием национальных и международных институтов развития. При этом для получения кредитного рейтинга категории А планируется расширить состав акционеров и привлечь дополнительные средства в капитал Банка.

В 2020 году ЕАБР подписал соглашения по 18 новым проектам на $1,336 млрд. Текущий инвестиционный портфель Банка увеличен до $4,4 млрд. Это максимальное значение за все годы деятельности. Доля проектов с интеграционным эффектом составила 64,3%. Чистая прибыль за 2020 год — $32,6 млн.

Финансовая устойчивость банка подтверждается высокими оценками рейтинговых агентств: Moody’s — Baa1, Fitch — BBB+, Standard & Poor's — ВВВ, АКРА — А-. Рейтинги по национальной шкале: Fitch — AAA (KAZ), АКРА — AAA (RU).

Особое внимание ЕАБР уделяет поддержке развития «зеленой» экономики. Обеспечено финансирование новых проектов в области возобновляемых источников энергии, приобретена доля в уставном капитале Центра зеленых финансов при Международном финансовом центре «Астана», ведется активная работа в данной сфере совместно с организациями ООН.

Успешно функционирует расчетно-платежная система банка, которая позволяет осуществлять трансграничные платежи в национальных валютах через корреспондентские счета ЕАБР в национальных банках стран-участниц.

Евразийский банк развития (ЕАБР) ― международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Странами-участницами являются Армения Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сфере транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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