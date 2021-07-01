Интеграция в реальном секторе стала основным драйвером экономического роста стран Евразийского экономического союза в условиях пандемии. Об этом заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян 2 июля на сессии «Институционализация евразийских интеграционных инициатив» в рамках конференции Astana Finance Days.

Он также отметил, что кооперационные поставки в рамках Союза в первом квартале 2021 года увеличились по сравнению с прошлым годом на 14,2%.

Министр ЕЭК рассказал об интеграционных проектах в промышленности государств ЕАЭС. Так, в сельхозмашиностроении это проекты по локализации производства современной сельхозтехники. Совместно с «Ростсельмаш» в Казахстане на предприятии «Казрост» налажен выпуск зерноуборочных комбайнов. Есть проект по локализации производства комплектующих и организации сборочного производства Петербургского тракторного завода на площадке Костанайского тракторного завода.

В химической промышленности российским предприятием АО «Минерально-химическая компания «Еврохим» совместно с ТОО «ЕвроХим-Удобрения» в Казахстане реализуется проект по освоению месторождений фосфоритовых руд и строительству завода по производству минеральных удобрений в Каратау. Производственная мощность завода составит до 1 млн тонн продукции в год. Общая сумма инвестиций – 1 млрд долларов США.

Значимым направлением интеграционного сотрудничества Артак Камалян назвал развитие фармацевтической отрасли стран Союза. В силу негативных последствий глобальной пандемии COVID-19 и нарушения отлаженных логистических цепочек с зарубежными поставщиками евразийские фармпроизводители вынуждены сегодня искать новых партнеров. В связи с этим члены Высшего Евразийского экономического совета приняли решение разработать план мероприятий до 2024 года по повышению уровня обеспеченности стран ЕАЭС стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, а также по налаживанию их производства в Союзе.

Это позволит развить кооперационное сотрудничество в отрасли, расширить меры поддержки фармпроизводства ЕАЭС и повысить независимость от поставок из третьих стран. Разработанный документ планируется внести на утверждение Евразийским межправительственным советом до конца текущего года.

Отдельно Артак Камалян отметил важность обеспечения граждан Союза вакцинами от коронавируса. В декабре 2020 года главы стран ЕАЭC предложили наладить совместное производство российской вакцины «Спутник-V». Результатом совместной работы стал запуск производства «Спутник-V» в Казахстане на мощностях Карагандинского фармацевтического кластера и в Беларуси на заводе «БелМедПрепараты».

Взаимовыгодным направлением сотрудничества, по мнению министра, может стать сфера авиастроения. Уже есть перспективы развития производства турбовинтовых самолетов типа ИЛ-114 и Л-410, позволяющих решить вопрос региональных перевозок, что актуально и для России, и для Казахстана.

Артак Камалян также рассказал о сотрудничестве стран Союза в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли. Это первая межгосударственная программа ЕАЭС с участием четырех государств. Она предусматривает совместное производство и запуск первого образца малого космического аппарата ЕАЭС.

«Мы не будем ограничиваться только этими пилотными проектами, – подчеркнул Артак Камалян. – Мы и дальше готовы совместно со странами ЕАЭС активно углублять наше кооперационное сотрудничество, в том числе в концептуально новых для Союза сферах».

Как сообщает ЕЭК, Astana Finance Days (AFD) – одна из крупнейших финансовых конференций в регионе, которая ежегодно проводится Международным финансовым центром «Астана». За 2018-2020 годы AFD привлекла более 13 тыс. участников из 100 стран мира. Это представители местных и зарубежных государственных органов, международных организаций, бизнеса, профессионального и научного сообщества.

Основная тема AFD 2021 – «Восстановление роста». Здесь представлены инновационные продукты и услуги, которые помогут рынкам оправиться от кризиса.