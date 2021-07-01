На заседании рабочей группы при Консультативном комитете по таможенному регулированию по совершенствованию порядка совершения таможенных операций в отношении экспресс-грузов и международных почтовых отправлений в Евразийской экономической комиссии обсудили проекты решений коллегии комиссии, касающиеся таможенного декларирования экспресс-грузов.

Как сообщает ЕЭК, речь идет о порядках изменений сведений, заявленных в декларациях для экспресс-грузов.

Решения позволят сформировать четкие и прозрачные правила, определят последовательность действий при внесении изменений в декларацию для экспресс-грузов. Они необходимы для формирования полного пакета нормативных актов в сфере таможенного регулирования экспресс-грузов и предполагают использование новой передовой технологии.