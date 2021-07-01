Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила первые документы, направленные на реализацию механизма прослеживаемости товаров, сообщает ЕЭК.

Как известно, 3 февраля 2021 года вступило в силу соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Документ предусматривает разработку нормативной базы, необходимой для запуска пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости и начала его функционирования на постоянной основе.

В связи с этим коллегия приняла порядок взаимодействия органов государственной власти и организаций стран Союза и комиссии при реализации соглашения, который определяет особенности обмена информацией, а также право комиссии запрашивать в государствах сведения для осуществления контроля за его исполнением. Кроме того, утверждены требования к уникальной идентификации сопроводительных документов.

«Принятые документы – это первоочередные решения, необходимые в том числе для настройки национальных систем прослеживаемости и подготовки технологических документов общего процесса интегрированной информационной системы Союза», – подчеркнул министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.

Соглашение о механизме прослеживаемости товаров призвано обеспечить подтверждение законности оборота товаров при их перемещении по ЕАЭС и создать условия, исключающие использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. Этот механизм позволит бизнесу работать на прозрачной основе.

Предполагается, что каждая страна ЕАЭС создаст национальный сегмент общей системы прослеживаемости, куда будет вносить данные о товарах на основе сопроводительных документов. Система позволит государствам Союза обмениваться данными и контролировать их перемещение.