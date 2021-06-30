ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПРЕДОСТАВИТ УКРАИНЕ $212 МЛН НА УСТАНОВКУ ГИБРИДНЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ


14:04 01.07.2021

Совет директоров Всемирного банка утвердил пакет финансирования в размере 212 млн долл. на внедрение проекта «Украина - Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети». Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка, который имеется в распоряжении агентства.

"Сегодня совет директоров Всемирного банка утвердил пакет финансирования в размере 212 млн долл., в рамках которого 177 млн долл. предоставил Международный банк реконструкции и развития, а Фонд чистых технологий выделил на льготных условиях кредит в размере 34 млн долл. и грант в размере 1 млн долл. на внедрение проекта «Украина - Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети» (установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЗАО «Укргидроэнерго»)", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Во Всемирном банке отмечают, что проект позволит увеличить гибкость украинской энергетической системы, поможет в синхронизации с европейской энергетической сетью и декарбонизации энергетического сектора.

Проектом «Украина - Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети» предусмотрена установка на четырех гидроэлектростанциях компании «Укргидроэнерго» систем накопления энергии промышленного масштаба. Появятся они на каскаде Киевских ГЭС и ГАЭС, Каневской, Кременчугской и Среднеднепровской ГЭС. Кроме того, на каждой из этих станций будет установлена система солнечной фотоэлектрической генерации для покрытия внутренних и вспомогательных энергетических потребностей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.07.2021
валюта курс
EUR 3.0116
USD 2.5324
RUB 3.4707
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0116 -0.0033
USD 2.5324 +0.0012
RUB 3.4707 -0.0256
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0000 3.0050
USD 2.5300 2.5330
RUB 3.4650 3.4720
подробнее

Конвертация в банках
на 01.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1880
EUR/RUB 86.4000 86.8000
USD/RUB 72.9500 73.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте