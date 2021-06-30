Совет директоров Всемирного банка утвердил пакет финансирования в размере 212 млн долл. на внедрение проекта «Украина - Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети». Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка, который имеется в распоряжении агентства.

"Сегодня совет директоров Всемирного банка утвердил пакет финансирования в размере 212 млн долл., в рамках которого 177 млн долл. предоставил Международный банк реконструкции и развития, а Фонд чистых технологий выделил на льготных условиях кредит в размере 34 млн долл. и грант в размере 1 млн долл. на внедрение проекта «Украина - Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети» (установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЗАО «Укргидроэнерго»)", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Во Всемирном банке отмечают, что проект позволит увеличить гибкость украинской энергетической системы, поможет в синхронизации с европейской энергетической сетью и декарбонизации энергетического сектора.

Проектом «Украина - Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети» предусмотрена установка на четырех гидроэлектростанциях компании «Укргидроэнерго» систем накопления энергии промышленного масштаба. Появятся они на каскаде Киевских ГЭС и ГАЭС, Каневской, Кременчугской и Среднеднепровской ГЭС. Кроме того, на каждой из этих станций будет установлена система солнечной фотоэлектрической генерации для покрытия внутренних и вспомогательных энергетических потребностей.