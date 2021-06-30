1 июля 2021 года в странах Евразийского экономического союза вводится в промышленную эксплуатацию «Унифицированная система поиска «Работа без границ» - первый совместный цифровой проект на евразийском пространстве.

Как сообщает ЕЭК, это международная поисковая система, которая предоставляет доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, содержащихся в информационных системах государств-членов в сфере трудоустройства и занятости.

Проект направлен на обеспечение взаимодействия рынков труда в рамках Союза с помощью цифровых инструментов, расширение функционала национальных информационных систем за счет добавления возможностей для поиска резюме и вакансий по всем странам ЕАЭС.

В проекте «Работа без границ» участвуют уже действующие системы из пяти стран-участниц ЕАЭС: информационная система по поиску работы и подбора персонала «Горц»(Армения), информационный портал государственной службы занятости (Беларусь), информационный портал «Работа» – электронная биржа труда Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, информационный портал «Занятость» Информационной системы рынка труда Министерства труда и социального развития Кыргызстана , информационная аналитическая система – общероссийская база вакансий «Работа в России» .

Информационные системы государств-участников проекта взаимодействуют между собой посредством типового программного обеспечения (интегрированного в национальные информационные системы), уникального унифицированного интерфейса и методов API.

Воспользоваться унифицированной системой поиска «Работа без границ» можно после авторизации в этих национальных информационных системах.

Пользователям системы (соискателям вакансий и работодателям) будет предоставлена возможность выбора одного или нескольких государств Союза, где требуется осуществить поиск работы или подбор персонала, получить доступ к информации о вакансиях и соискателях, содержащейся в национальных информационных системах, а также интерактивно взаимодействовать с соискателем и работодателем.

Успешная реализация проекта – это результат упорной работы и целенаправленного сотрудничества Комиссии, уполномоченных государственных органов стран Союза, а также операторов национальных компонентов.

Планом мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предусмотрены мероприятия по созданию сервисов цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств Союза «Евразийская электронная биржа труда».