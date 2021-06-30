ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПРОЕКТ «РАБОТА БЕЗ ГРАНИЦ» СТАРТОВАЛ В ЕАЭС


11:27 01.07.2021

1 июля 2021 года в странах Евразийского экономического союза вводится в промышленную эксплуатацию «Унифицированная система поиска «Работа без границ» - первый совместный цифровой проект на евразийском пространстве.

Как сообщает ЕЭК, это международная поисковая система, которая предоставляет доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, содержащихся в информационных системах государств-членов в сфере трудоустройства и занятости.

Проект направлен на обеспечение взаимодействия рынков труда в рамках Союза с помощью цифровых инструментов, расширение функционала национальных информационных систем за счет добавления возможностей для поиска резюме и вакансий по всем странам ЕАЭС.

В проекте «Работа без границ» участвуют уже действующие системы из пяти стран-участниц ЕАЭС: информационная система по поиску работы и подбора персонала «Горц»(Армения), информационный портал государственной службы занятости (Беларусь), информационный портал «Работа» – электронная биржа труда Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, информационный портал «Занятость» Информационной системы рынка труда Министерства труда и социального развития Кыргызстана , информационная аналитическая система – общероссийская база вакансий «Работа в России» .

Информационные системы государств-участников проекта взаимодействуют между собой посредством типового программного обеспечения (интегрированного в национальные информационные системы), уникального унифицированного интерфейса и методов API.

Воспользоваться унифицированной системой поиска «Работа без границ» можно после авторизации в этих национальных информационных системах.

Пользователям системы (соискателям вакансий и работодателям) будет предоставлена возможность выбора одного или нескольких государств Союза, где требуется осуществить поиск работы или подбор персонала, получить доступ к информации о вакансиях и соискателях, содержащейся в национальных информационных системах, а также интерактивно взаимодействовать с соискателем и работодателем.

Успешная реализация проекта – это результат упорной работы и целенаправленного сотрудничества Комиссии, уполномоченных государственных органов стран Союза, а также операторов национальных компонентов.

Планом мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предусмотрены мероприятия по созданию сервисов цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств Союза «Евразийская электронная биржа труда».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2021
валюта курс
EUR 3.0149
USD 2.5312
RUB 3.4963
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0116 -0.0033
USD 2.5324 +0.0012
RUB 3.4707 -0.0256
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0050 3.0080
USD 2.5300 2.5380
RUB 3.4550 3.4670
подробнее

Конвертация в банках
на 01.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1880
EUR/RUB 86.5500 86.9500
USD/RUB 73.0500 73.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте