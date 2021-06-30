Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение продлить на 5 лет срок действия антидемпинговой пошлины в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза грузовых шин, происходящих из КНР.

Как сообщает ЕЭК, решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого департаментом защиты внутреннего рынка 19 августа 2020 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей шин из ЕАЭС.

«Анализ полученной в ходе расследования информации позволил сделать заключение о возможном продолжении демпингового импорта и причинения ущерба экономики, если антидемпинговая мера прекратит действие», - отметили в торговом блоке ЕЭК.

Антидемпинговая пошлина в размере от 14,79% до 35,35% от таможенной стоимости в отношении грузовых шин из КНР была установлена в соответствии с решением коллегии ЕЭК от 17 ноября 2015 года № 154 сроком на 5 лет. На период проведения повторного антидемпингового расследования действие антидемпинговой меры было продлено решением коллегии ЕЭК от 13 ноября 2020 года № 143.