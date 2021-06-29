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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕЭАС АКТУАЛИЗИРОВАНА ПРОГРАММА ПО РАЗРАБОТКЕ МЕЖГОССТАНДАРТОВ НА МАСЛОЖИРОВУЮ ПРОДУКЦИЮ


14:00 30.06.2021

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила новую редакцию программы разработки межгосударственных стандартов к техрегламенту на масложировую продукцию.

Как сообщает ЕЭК, предусмотрена разработка десяти новых межгосударственных стандартов: два из них подготовит Казахстан, восемь – Россия.

Разработка пяти межгосстандартов необходима для идентификации пищевой продукции. В частности, это касается стандартов вида «Общие технические условия» (ОТУ) и «Технические условия» (ТУ) для масла кокосового, пальмового, пальмоядрового, льняного нерафинированного и сафлорового пищевого.

Пять межгосударственных стандартов планируется разработать для проведения исследований при оценке соответствия объектов регулирования требованиям техрегламента на масложировую продукцию. Предусмотрена разработка единых стандартов на методы определения содержания в жирах и маслах животных и растительных токоферолов, токотриенолов, стиролов и других микроэлементов, а также определения в масле какао и шоколаде эквивалентов масла какао, произведенных с использованием модифицированных растительных масел.

Кроме того, программа предусматривает пересмотр или внесение изменений в 26 межгосударственных стандартов.

Программа подготовлена в соответствии с предложениями стран Евразийского экономического союза, с учетом реализации действующей редакции.
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