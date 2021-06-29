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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ САХАРА ПРИЗЫВАЮТ РАДУ НЕ ДОПУСТИТЬ ЕГО ИМПОРТА
13:12 30.06.2021
Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины призывает Верховную Раду не допустить принятия законопроекта №5673 «Об установлении тарифной квоты на ввоз на таможенную территорию Украины сахара белого». С соответствующими письмами «Укрсахар» обратился к руководству парламента, первому вице-премьер-министру, министру экономики.
Сахаропроизводители отмечают, что в последние годы наблюдается негативная тенденция в сахарной отрасли, но законопроект № 5673, который по мнению авторов призван стимулировать увеличение объемов импорта сахара в Украину и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, негативно повлияет на отечественную сахарную отрасль и приведет к дальнейшему ее упадку.
В письме отмечается, что Украина сегодня имеет достаточные запасы сахара, чтобы обеспечить потребителей сахаром и сохранить стабильные цены на него. Украина также уже покрыла возможную нехватку сахара за счет импорта.
«В начале 2021 года были ввезены 40 тыс. т белого сахара. Кроме того, Украина импортировала в мае 2021 года из Бразилии 60 тыс. т сахара-сырца для промышленной переработки на двух сахарных заводах в белый сахар, и еще 27 тыс. т сахара-сырца уже находятся на пути в Украину и будут доставлены до конца июня, что в свою очередь создаст определенный избыток и позволит полностью обеспечить внутреннюю потребность сахара к новому сезону, частично загрузить производственные мощности и получить отчисления в бюджет Украины», - говорится в обращении, которое цитирует Укринформ.
По предварительным данным НАСУ «Укрсахар», остатки сахара на складах заводов-производителей по состоянию на 01.07.2021 составят 220 тыс. т (без учета населения, торговых сетей и с/х производителей). Среднее ежемесячное потребление сахара в Украине составляет 80 тыс. т.
«С учетом приведенных данных относительно остатков сахара в Украине и объема сахара-сырца, который уже завезен в Украину и будет переработан, сахара хватит до начала нового сезона (который, по прогнозам, начнется в 3 декаде августа этого года). Кроме этого, по сравнению с прошлым годом посевные площади увеличились на 12 тыс. га и составляют 228 тыс. га», - отмечает «Укрсахар».
В профильной ассоциации ожидают достаточную урожайность сахарной свеклы, учитывая текущие благоприятные погодные условия (умеренная температура и достаточная влажность), что будет способствовать полному обеспечению внутреннего рынка сахаром в 2021/2022 МГ, а также возможному снижению цен в сентябре с началом сезона сахароварения.
В 2019/2020 маркетинговом году работали 33 сахарных завода, которые переработали 9,84 млн тонн сахарной свеклы и произвели 1,48 млн тонн сахара.
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