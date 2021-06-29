Перечень стандартов, обеспечивающих соблюдение требований техрегламента «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», дополнен девятью вновь принятыми межгосударственными стандартами, разработанными на основе европейских стандартов EN, а также двумя национальными стандартами – один Республики Беларусь и один Российской Федерации.

Как сообщает ЕЭК, перечень стандартов на методы исследований дополнен 25 межгосударственными (из которых 11 разработаны на основе европейских стандартов EN и международных стандартов ISO), а также двумя национальными стандартами и тремя методиками выполнения измерений.

Принятым решением также определена дата окончания действия для заменяемых национальных (государственных) стандартов – до 1 июня 2022 года – в связи со вступлением в силу новых межгосударственных стандартов, а также определена дата введения в действие вновь включаемых документов – 1 июня 2022 года, в отношении которых в настоящее время в перечни стандартов не включены заменяемые документы.

Перечни стандартов разработаны ЕЭК совместно с государственными органами стран ЕАЭС при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества.