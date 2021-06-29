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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УТОЧНЕНЫ ПРИМЕРЫ ДЛЯ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ ПРОДУКЦИИ К МЕДИЗДЕЛИЯМ В РАМКАХ ЕАЭС
10:33 30.06.2021
Внесены изменения в Критерии отнесения продукции к медицинским изделиям в рамках Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, изменения подготовлены с учетом правоприменительной практики и уточняют отдельные примеры, в том числе программного обеспечения, используемого в медицинском изделии.
Критерии определяют основные принципы отнесения продукции к медицинским изделиям в случаях, если это невозможно однозначно установить, на основе определений, зафиксированных в актах права Союза.
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