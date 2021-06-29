Внесены изменения в Критерии отнесения продукции к медицинским изделиям в рамках Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, изменения подготовлены с учетом правоприменительной практики и уточняют отдельные примеры, в том числе программного обеспечения, используемого в медицинском изделии.

Критерии определяют основные принципы отнесения продукции к медицинским изделиям в случаях, если это невозможно однозначно установить, на основе определений, зафиксированных в актах права Союза.