Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение продлить на 5 лет срок действия антидемпинговой пошлины в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза гусеничных бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом мощностью до 250 л.с., происходящих из КНР.

Как сообщает ЕЭК, решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого департаментом защиты внутреннего рынка 30 июля 2020 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей техники из ЕАЭС.

«Анализ полученной в ходе расследования информации позволил сделать заключение о возможном продолжении демпингового импорта и причинения ущерба экономики, если антидемпинговая мера прекратит действие», - отметили в торговом блоке ЕЭК.

Антидемпинговая пошлина в размере от 9,65 до 44,65% от таможенной стоимости в отношении бульдозеров из КНР была установлена в соответствии с решением коллегии ЕЭК от 10 ноября 2015 года № 148 сроком на 5 лет. На период проведения повторного расследования действие антидемпинговой меры было продлено решением коллегии ЕЭК от 3 ноября 2020 года № 142.