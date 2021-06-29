|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНСКИЕ МОЛОЧНЫЕ КОМПАНИИ НАМЕРЕНЫ ИНИЦИИРОВАТЬ ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ МОЛОКА ИЗ БЕЛАРУСИ
15:18 29.06.2021
Украинские молочные компании намерены инициировать запрет на импорт молока из Беларуси. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.
"Готовим заявление о защите от белорусской молочной продукции. В 2015 году Беларусь поддержала эмбарго России, введенное на украинскую молочную продукцию. И с 1 января 2016 года ни одного килограмма молочной продукции из Украины на таможенную территорию Беларуси не поступило. Вместе с этим для экспорта в Украину Беларусь открыла 14 молочных предприятий", – сказал Чагаровский, которого цитирует УНИАН.
Он отметил, что представители молочной отрасли считают необходимым принять меры для защиты украинского рынка от недружественных и дискриминационных действий других государств.
Также Чагаровский добавил, что Министерство экономики отказалось проводить антидемпинговое расследование относительно массового импорта молока в Украину.
"В феврале 14 молочных компаний подали заявление о специальном расследовании относительно защиты от растущего импорта. К сожалению, Минэкономики отказало нам в расследовании. Мы готовим повторное заявление, которое подадим в ближайшее время", – сообщил он.
Украина по итогам 2020 года удвоила импорт молочных продуктов (до 304,2 млн долл.), при этом сократив экспорт собственной продукции на 17,3% (до 226,6 млн долл.).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2021
Курсы в банках
на 29.06.2021
Конвертация в банках
на 29.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте